الكاظمي يرسل وفدا حكوميا رفيعا للاطلاع على موقع القصف التركي في زاخو

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بإرسال وفد رفيع من الحكومة الاتحادية للإطلاع على المكان الذي تعرض للقصف من قبل الجيش التركي في إدارة منطقة "زاخو" في إقليم كوردستان.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي إلى مكان القصف التركي في زاخو.

من جهتها قالت خلية الاعلام الامني في بيان انه وفي تمام الساعة 1350 من هذا اليوم الموافق العشرين من شهر تموز الجاري تعرض مصيف قرية برخ في ناحية "دركار" التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكوردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف ادى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطنا آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو .

‎وأكد البيان أن القائد العام للقوات المسلحة قد أمر بالتحقيق الفوري بالحادث و إيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى.

وكان مسؤول محلي، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وقال مشير محمد بشير قائممقام زاخو لوكالة شفق نيوز، إن 9 من السياح سقطوا ضحايا بينما أُصيب 22 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في ناحية "دركار".

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق.

وتابع المسؤول المحلي بالقول إن موقع القصف تعرض لأربع قذيفة مدفعية.

وقصفت المدفعية التابعة للجيش التركي، في وقت سابق من اليوم، إدارة زاخو المستقلة ومنطقة "باتيفا" في إقليم كوردستان العراق.

وقال مدير ناحية "دركار" دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز ان مصيف برخ شمال الناحية بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي مما ادى الى سقوط أربع ضحايا من السياح على الأقل وإصابة عدد كبير منهم بجروح.

وأضاف أنه تم نقل المصابين الى مستشفيات زاخو.