الكاظمي يذكّر العراقيين بنكسة 2014 ويحذر من نتائج "وخيمة"

شفق نيوز/ ذكّر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، العراقيين، بسقوط الموصل مركز محافظة نينوى بيد تنظيم داعش، محذراً من أن التشتت سيجر البلد إلى نتائج وخيمة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ".

وأضاف أن "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار".

وختم الكاظمي بالقول، "فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".

في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ..التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار. فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 11, 2021

وسقطت الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد بعد بغداد، بيد تنظيم داعش في 10 حزيران/يونيو 2014، قبل أن يتوسع التنظيم ويحتل ثلث مساحة العراق خلال أيام قليلة.

واستعاد العراق كامل أراضيه من قبضة التنظيم بعد حرب طاحنة خلفت دماراً كبيراً استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.