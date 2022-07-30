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الكاظمي يذكر بـ"قدسية محرم" و"المحبة والاستقرار"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T04:16:45+0000
الكاظمي يذكر بـ"قدسية محرم" و"المحبة والاستقرار"

شفق نيوز/ ذكّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العراقيين بـ"قدسية محرم"، داعيا إياهم الى التحلي بالحكمة.

وقال في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، "نحمل أصدق التبريكات لجميع العراقيين، والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري بما تحتوي من رسالة للإنسانية انطوت على قيم التسامح والسلام للبشرية".

وأضاف "في بداية شهر محرم الحرام نذكّر الجميع بقدسية الشهر، وندعو إلى التحلي بالحكمة مبتهلين إلى الله أن يديم علينا نعمة المحبة والاستقرار".

وتأتي تغريدة الكاظمي وسط استعدادات لأنصار التيار الصدري لاقتحام المنطقة الخضراء، واغلاقهم عددا من مقار تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.   

وأكد الحكيم، أمس الجمعة، أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام اصوات "الفتنة وزج الشباب في الفوضى"،  منتقدا طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع تظاهرات أنصار التيار الصدري والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء.

كما علق الحكيم، على إغلاق مقرات لتيار الحكمة من أتباع التيار الصدري، عبر تغريدة بآية قرآنية، "لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".

وختمها بوسم، "#كلا_للفتنة".

 

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