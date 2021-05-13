الكاظمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويحيي صمود الفلسطينيين

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اكد فيه "موقف العراق تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني".

وقال الكاظمي إن "العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير، "يحي الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف البيان، أن الرئيس محمود عباس وجه شكره الى الكاظمي، معربا عن "إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة".