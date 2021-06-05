الكاظمي يدين اعتداء العمال الكوردستاني على قوات البشمركة

شفق نيوز/ أدان اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الاعتداء الذي قامت به عناصر حزب العمال الكوردستاني، على البيشمركة.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ندين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

واضاف البيان؛ أن القوات الأمنية قد فتحت تحقيقاً في الحادث، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل.

وتابع "نعزي عوائل الشهداء الخمسة من قوات البيشمركة وندعو بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة العراقية تجدد تأكيدها على بسط السيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي او خارجي، مشددا على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه.

وفي الاثناء؛ نعت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، سقوط خمسة ضحايا من قوات البيشمركة وإصابة خمسة آخرين.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استشهد خمسة أبطال من قواتنا المسلحة في البيشمركة وأصيب خمسة آخرين بجروح في الطريق الى جبل متين وذلك أثناء تأديتهم الواجب على التراب الوطني".

واضاف البيان؛ "اننا في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذا الاعتداء فلن نسمح بتكراره وقد تم فتح تحقيق بالحادث الغادر لمعرفة ملابساته".

وقدمت الخلية "خالص آيات العزاء والمواساة لقواتنا المسلحة عامة ولذوي شهدائنا الأبطال خاصة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم أهلهم ورفاقهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى الأبطال"، مؤكدة ان قوات البيشمركة ستبقى "برجالها الابطال قوة وطنية وسند قوي للقوات المسلحة التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه"، وفقا للبيان.