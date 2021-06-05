سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يدين اعتداء العمال الكوردستاني على قوات البشمركة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-05T17:19:52+0000
الكاظمي يدين اعتداء العمال الكوردستاني على قوات البشمركة

شفق نيوز/ أدان اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الاعتداء الذي قامت به عناصر حزب العمال الكوردستاني، على البيشمركة.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ندين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

واضاف البيان؛ أن القوات الأمنية قد فتحت تحقيقاً في الحادث، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل.

وتابع "نعزي عوائل الشهداء الخمسة من قوات البيشمركة وندعو بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة العراقية تجدد تأكيدها على بسط السيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي او خارجي، مشددا على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه.

وفي الاثناء؛ نعت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، سقوط خمسة ضحايا من قوات البيشمركة وإصابة خمسة آخرين.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استشهد خمسة أبطال من قواتنا المسلحة في البيشمركة وأصيب خمسة آخرين بجروح في الطريق الى جبل متين وذلك أثناء تأديتهم الواجب على التراب الوطني".

واضاف البيان؛ "اننا في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذا الاعتداء فلن نسمح بتكراره وقد تم فتح تحقيق بالحادث الغادر لمعرفة ملابساته".

وقدمت الخلية "خالص آيات العزاء والمواساة لقواتنا المسلحة عامة ولذوي شهدائنا الأبطال خاصة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم أهلهم ورفاقهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى الأبطال"، مؤكدة ان قوات البيشمركة ستبقى "برجالها الابطال قوة وطنية وسند قوي للقوات المسلحة التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه"، وفقا للبيان.

related

بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

Date: 2020-11-05 04:44:06
بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

Date: 2021-03-02 14:43:43
ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

الكاظمي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية: واجبنا إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم

Date: 2021-04-14 17:05:28
الكاظمي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية: واجبنا إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم

محما خليل: وجود حزب العمال الكوردستاني يعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار

Date: 2020-12-09 17:08:59
محما خليل: وجود حزب العمال الكوردستاني يعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار

الكاظمي يكشف موقف القوى السياسية من "الورقة البيضاء"

Date: 2020-10-12 19:11:35
الكاظمي يكشف موقف القوى السياسية من "الورقة البيضاء"

تحالف الصدر معترضا على "رئيس التسوية": الكتل كلفت الكاظمي للدخول بمأزق

Date: 2020-04-18 13:02:53
تحالف الصدر معترضا على "رئيس التسوية": الكتل كلفت الكاظمي للدخول بمأزق

الكاظمي يتطلع إلى مساعدة بريطانيا لإجراء انتخابات "حرة وشفافة"

Date: 2020-11-30 16:36:50
الكاظمي يتطلع إلى مساعدة بريطانيا لإجراء انتخابات "حرة وشفافة"

الكاظمي في عيد الشرطة: نعمل على أن تتولى الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية

Date: 2021-01-09 12:18:16
الكاظمي في عيد الشرطة: نعمل على أن تتولى الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية