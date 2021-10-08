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الكاظمي يدلي بأول تصريح حول الاقتراع الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-10-08T10:56:17+0000
الكاظمي يدلي بأول تصريح حول الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الجمعة نسبة المشاركة في الإقتراع الخاص بـ"الجيدة".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي.

وقال الكاظمي مخاطباً اللجنة: إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات.

وجدّد الكاظمي تأكيداته على أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات، موضحا أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن.

كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم.

وقال الكاظمي إن "بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير؛ من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة".

وأشار البيان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة أجرى اتصالاً مشتركاً مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء، مشددا على تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين.

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