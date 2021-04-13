الكاظمي يدفع باتجاه عودة الأسد للجامعة العربية

شفق نيوز/ ذكر موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوكد دعمه لعودة سوريا الى الجامعة العربية بعد نحو عقد على طردها من الجامعة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.

وتحت عنوان "رئيس الحكومة العراقي يدفع باتجاه عودة الاسد الى الجامعة العربية"، اشار الموقع البريطاني الى انه خلال اجتماع بين الكاظمي والامين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط قبل ايام، بحث الطرفان عددا من القضايا العربية والدولية، وان الكاظمي أكد على دعمه لانهاء النزاع المستمر في اليمن، ومساعدة لبنان في ازمته السياسية والاقتصادية، والسماح لسوريا بالعودة الى الجامعة العربية.

واشار الموقع الى ان تصريحات الكاظمي جاءت بعد نحو شهرين على دعوة وزير الخارجية فؤاد حسين لاستعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية والتي سحبت منها في العام 2011 بعد قمع نظام الاسد للمتظاهرين.

وخلال زيارة ابوالغيط الى بغداد، قال حسين ان على بغداد والجامعة العربية العمل معا لايجاد آلية للحوار مع مختلف الدول التي لديها نفوذ في سوريا في اطار جهد لتسوية النزاع المستمر منذ عقد.

وذكر الموقع البريطاني ان للنزاع المستمر وعدم الاستقرار في سوريا تأثيرات سلبية على اقتصاد العراق وسياسته باعتباره دولة جارة، بحسب تأكيدات وزير الخارجية العراقي.