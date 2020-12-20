الكاظمي يتابع "منح الكويت" ويدعو الصباح لزيارة العراق

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح لزيارة العراق، مؤكداً على مزيد من التعاون المشترك.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، سفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018، كما جرى خلال اللقاء ايضا مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.

وأكد الكاظمي للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها.

وبحسب البيان فقد وجّه الكاظمي الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

وكان وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين.

ومر عامان كاملان على انعقاد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بمشاركة أكثر من سبعين دولة، تعهدت بتقديم مبالغ مالية ضخمة يصل مجملها إلى 30 مليار دولار، فضلا عن استثمارات ومشاريع إعمار ودعم للمناطق المدمرة من جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

ويؤكد مسؤولون عراقيون وخبراء بأن الغالبية العظمى من الدول لم تف بالتزاماتها وتعهداتها في المؤتمر.