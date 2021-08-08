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الكاظمي يدعو ملك السعودية الى حضور قمة بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-08T20:28:16+0000
الكاظمي يدعو ملك السعودية الى حضور قمة بغداد

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لحضور اجتماع قمة دول جوار العراق المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وقالت الخارجية العراقية في بيان،  ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين التقى، اليوم، نظيره السعوديّ فيصل بن فرحان في الرياض، مبيناً أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، كما بحثا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الوزير سلم رسالة دعوة مُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى وزير الخارجيَّة السعوديّ مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن إجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي.

وتشهد العلاقات بين البلدين دفعة قوية وتبادل للزيارات خلال الفترة الأخيرة. ففي 27 آب/أغسطس من العام الماضي، زار الوزير السعودي بغداد، والتقى برئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، ورئيس الدبلوماسية العراقية.

وأكد الأمير السعودي، عقب لقاءه الكاظمي أن البلدين تجمعهما روابط عميقة وراسخة، مشددا على أن الرياض حريصة ومهتمة بتعزيز التعاون المشترك في العراق.

من جانبه، شدد الكاظمي على أن السعودية شريك حقيقي للعراق، مؤكدا أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين البلدين، لتوطيد العلاقات الثنائية.

وكشف مصدر في الحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق أن الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

ومن المؤمل أن تشارك في هذه القمة الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

ونجحت حكومة الكاظمي في حزيران الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.

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