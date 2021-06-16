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الكاظمي يدعو إلى وضع حد للمشاريع المتلكئة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-06-16T07:51:25+0000
الكاظمي يدعو إلى وضع حد للمشاريع المتلكئة في العراق

 شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجود مشاريع متلكئة كثيرة في مختلف مناطق العراق، داعيا الى إنهاء ملف هذه المشاريع.

جاء كلام الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، بعد وصوله لمبنى محافظة صلاح الدين واجتماعه بالدوائر الخدمية في المحافظة.

وقال الكاظمي ، "عانى أهلنا في مختلف المحافظات العراقية الكثير خلال العقود الماضية بسبب الحروب المستمرة والإرهاب والأزمات المتتالية"، مضيفا "لقد عانت المناطق المُحررة أكثر من غيرها، بسبب الخراب والدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية، ولاسباب اخرى ماضون في العمل على معالجتها".

وتابع ، "يتوجب على المؤسسات الخدمية أن تكثف من نشاطها وتسهّل إجراءاتها كي يشعر المواطن بالتحسن الملموس وينمو التفاؤل بين الجميع".

واشار الكاظمي الى أن "هناك الكثير من العراقيل التي تحصل أحيانا بسبب سوء الإدارة وبسبب العقبات البيروقراطية، وهذا ما عقدنا العزم على إصلاحه".

واوضح ، "نحتاج الى تكاثف وتعاون وتكامل في العمل، كي نتغلب على المعرقلات ونكون على مستوى طموح الشعب العراقي العظيم وبقدر الثقة وما يتوقعه العراقيون منا كأداء".

ولفت الى أن "هناك مشاريع متلكئة كثيرة في مختلف مناطق العراق، ركزنا جهودنا على اتمامها واكمالها، وادعو من هنا جميع المؤسسات في محافظة صلاح الدين وسائر انحاء العراق الى إنهاء ملف هذه المشاريع ووضعها أمام المواطن لتحسين واقع الخدمات".

وفي بيان ثان، اشار مكتب الكاظمي الى أن الاخير التقى عددا من شيوخ عشائر صلاح الدين، وقال ، إن "عشائر محافظة صلاح الدين قامت بدور عظيم في دحر الإرهاب، وما زالت داعمة ومساندة لقواتنا الأمنية البطلة من مختلف صنوفها في الوقوف أمام خلايا الارهاب المتبقية".

واضاف، "ما زلنا نتذكر بطولات الشيخة أمية البطلة التي قادت أبناء عشيرتها ومن عشائر آخرين في القتال ضد داعش".

واكد، "حققنا جميعا إنجازات كبيرة بالانتصار على الإرهاب وعبور أزمة سياسية كادت أن تطيح بالبلد وأزمة إقتصادية عالمية.

واوضح الكاظمي ، "أمامنا اليوم تحديات البناء والعمران وتطوير البلد، وعلينا كعراقيين جميعا أن نشد العزم ونكثف نشاطنا في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ومختلف القطاعات لتطوير البلد، من اجل الدولة القوية المقتدرة التي نطمح لها جميعا".

وخاطب العشائر بالقول ، "نعوّل عليكم في تعزيز مسار الحوار الوطني وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين".

وختم قائلا، "كلما توحدنا وتقوينا بعضنا بالآخر سوف تهون العقبات والمشاكل أمامنا".

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