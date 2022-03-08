الكاظمي يدعو العراقيين إلى "الصبر" إزاء التحديات بشأن الأسعار أو الخدمات

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، العراقيين إلى الصبر من أجل التغلب على ارتفاع أسعار السلع والبضائع وخاصة المواد الغذائية منها، وعلى النقص الحاصل في الخدمات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الكاظمي اليوم خلال زيارته معمل السجّاد اليدوي في مدينة الكاظمية ببغداد.

وقال الكاظمي "نحن نمرّ بتحديات كبيرة، والسبب هو الفساد وسوء الإدارة. لنتذكر أن البناء يستغرق سنوات إلّا أن الخراب يأتي بلحظات".

وأضاف "نحن بحاجة الى بناء العراق سويةً، وأن نكون صبورين إزاء التحديات اليومية، التحديات بشأن الأسعار أو الخدمات".

وتابع الكاظمي بالقول إن "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وسجلنا فيها نقاط نجاح مهمة".