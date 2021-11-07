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الكاظمي يدعو للتهدئة في أول تعليق بعد محاولة اغتياله

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T00:27:08+0000
الكاظمي يدعو للتهدئة في أول تعليق بعد محاولة اغتياله

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، إلى التهدئة وضبط النفس، بعد محاولة اغتياله خلال قصف مقر إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وأفاد مصدر أمني يوم الاحد، بإصابة ثلاثة عناصر من حماية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال قصف استهدف مقر اقامته في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه حسب المعلومات الأولية فإن الكاظمي لم يتعرض لأية إصابة.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أفادت بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

واضافت أنه من جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

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