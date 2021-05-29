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الكاظمي يدعو لتفعيل اللجان المشتركة بين العراق وباكستان

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T12:29:24+0000
الكاظمي يدعو لتفعيل اللجان المشتركة بين العراق وباكستان

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، إلى تفعيل اللجان العراقية الباكستانية المشتركة لوضع آليات تعاون دائمة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي والوفد المرافق له، وبحثا معاً العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد واسلام آباد في المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا تعزيز الروابط الثقافية وبحث ملف الزيارات الدينية والرغبة الباكستانية بتسهيل اجراءات تأشيرات دخول الزائرين للعراق، مضيفاً أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تطوير عمل اللجان المشتركة، والتأسيس عليها للخروج بآليات تعاون دائمية بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على اهمية العلاقة مع الباكستان، بما يعزز الحوار والاستقرار الاقليمي، مبيناً ان تنمية التعاون المشترك بين البلدين من شأنه ان يدعم جهود السلام والعمل المشترك في محاربة الإرهاب.

من جهته جدد وزير الخارجية الباكستاني دعوة الكاظمي لزيارة باكستان، مؤكدا على ان استقرار العراق اساسي للاستقرار الاقليمي.

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