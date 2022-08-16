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الكاظمي يدعو قادة القوى السياسية لاجتماع يوم غدٍ للبدء في حوار وطني

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T15:24:44+0000
الكاظمي يدعو قادة القوى السياسية لاجتماع يوم غدٍ للبدء في حوار وطني

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غد؛ للبدء في حوار "جاد"، مشددا على كلّ الأطراف ضرورة "إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي".

وقال الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره؛ أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك؛ من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والإنغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، بما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي"، مؤكدا على "إيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا".

وأضاف "في هذا الصدد أدعو كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني".

وأشار الكاظمي الى أنّ "العراق أمانة في أعناقنا جميعاً، ومصلحة بلدنا تتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات الوطنية السليمة، وقطع الطريق أمام متصيدي الفتن والخلافات".

وأستثمر الكاظمي هذه الفرصة، وفق البيان، للتأكيد لأبناء شعبنا بأنّ مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية ارتأت -من واقع الحرص الوطني- ألّا تكون طرفاً في أي خلاف سياسي، وأنّ تركيزنا منصب على منع أيّ تأثيرات للأزمة السياسية على مصالح الناس وأمنها.

وأهاب الكاظمين بوسائل الإعلام والنخب الثقافية والاجتماعية والسياسية أن تسهم في تكريس الروح الوطنية، وعدم إفزاع الناس، بل مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في خدمة شعبنا، وفي ضمان الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق اليوم، قال الكاظمي، إنه سيدعو لعقد حوار وطني يجمع قادة البلاد.

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