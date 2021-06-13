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الكاظمي يدعو "سيمنس" إلى توسيع عملها لإنتاج الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء

Category: سیاسة

Date: 2021-06-13T12:36:17+0000
الكاظمي يدعو "سيمنس" إلى توسيع عملها لإنتاج الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل شركة سيمنس الالمانية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، مشددا على ضرورة توسيع العمل ليشمل إنتاج الطاقة المتجددة.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروك ووفد الشركة المرافق له، بحضور القائم بالأعمال الألماني في العراق، وبحثا تطبيق خارطة طريق التعاون الموقعة بين العراق والشركة، وسبل تجاوز ما تواجهه من عقبات في التنفيذ.

وحثّ الكاظمي، بحسب البيان، الشركة على تجاوز مواضع التلكؤ التي تواجه استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، داعياً وزارة الكهرباء الى تسريع إجراءات العمل مع الشركة بما يؤمّن تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن على المديين القصير والمتوسط.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل توسعة العمل ليشمل الطاقة الشمسية وباقي أنواع الطاقات المتجددة، وقد وعدت الشركة من جانبها بتقديم المقترحات العملية بهذا الخصوص.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن مراحل التنفيذ المختلفة ستشهد تسارعاً في الإتمام، لاسيما وان المرحلة الأولى قد شارفت على الاكتمال.

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