الكاظمي يدعو الى نبذ الخلافات: الانتخابات فرصة مناسبة للسلام في العراق

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، إلى نبذ الخلافات، عادا الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل "فرصة مناسبة للسلام" في العراق.

وقال الكاظمي في كلمة له، خلال المؤتمر الدولي الاول في بغداد لدعم المقاومة الفلسطينية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إننا "في العراق شعباً وحكومة وفعاليات سياسية واجتماعية ننظر للقضية الفلسطينية من منظار واحد"، مضيفا أن "الترابط المصيري بين قضايا المنطقة ترابط عميق يجب فهمه للتعاطي مع المنطقة من منظور مختلف".

وأوضح، أن "الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة لفتح آفاق الازدهار والسلام في البلاد"، مؤكدا، "واجبنا مغادرة نقطة الاختلاف".