الكاظمي يدعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من مبنى البرلمان العراقي

شفق نيوز/ دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من مبنى البرلمان العراقي.

وقال الكاظمي في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مبنى مجلس النواب يمثل سلطة الشعب والقانون".

واقتحم المئات من اتباع التيار الصدري، مساء يوم الأربعاء، مبنى مجلس النواب العراقي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز ببث مباشر دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان وهم يهتفون بشعارات صدرية حماسية، فيما يحاول بعضهم الوصول الى القاعة الدستورية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد إلى الانسحاب الفوري والالتزام بالسلمية.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أدعو المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".

وشدد على ان "تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

وانطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.