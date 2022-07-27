الكاظمي يدعو المتظاهرين الالتزام بالسلمية والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ دعا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد إلى الانسحاب الفوري والالتزام بالسلمية.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أدعو المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".

وشدد على ان "تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

ونطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.