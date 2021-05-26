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الكاظمي يدعو القوى الشيعية لاجتماع عاجل

Category: سیاسة

Date: 2021-05-26T14:46:25+0000
الكاظمي يدعو القوى الشيعية لاجتماع عاجل

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، القوى الشيعية الى اجتماع عاجل

لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي "قاسم مصلح".

وأبلغ مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي وجه، بعد ظهر اليوم، دعوة الى القوى الشيعية لعقد اجتماع عاجل، لبحث تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء على خلفية اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.

واعتقلت قوة أمنية خاصة، مصلح فجر اليوم الاربعاء، في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وانتشرت اثر ذلك سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" في العاصمة وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال قيادي في الحشد.

وكشف مصدر حكومي، لشفق نيوز، عن تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية مصلح الذي اعتقل من قبل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.

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