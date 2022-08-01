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الكاظمي يدعو القوى السياسية للجلوس الى طاولة الحوار ووضع "خارطة للطريق"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T18:16:16+0000
الكاظمي يدعو القوى السياسية للجلوس الى طاولة الحوار ووضع "خارطة للطريق"

الكاظمي يدعو القوى السياسية للجلوس الى طاولة الحوار ووضع "خارطة للطريق"

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