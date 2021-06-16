الكاظمي يدعو العشائر لدعم سلطة الدولة

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، رؤساء العشائر إلى إسناد الدولة ودعمها لحفظ وحدة العراق، مؤكدا سعي الحكومة لتنشيط مختلف القطاعات الانتاجية.

وقال الكاظمي خلال لقائه عددا من شيوخ عشائر سامراء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أشيد بعشائرنا في سامراء ودورها في تعزيز الأمن وتعاونها مع القوات الامنية في الوقوف سداً منيعاً ضد الارهاب".

واضاف "ندعو عشائرنا الى إسناد الدولة في الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم الاهلي في المجتمع"، مؤكدا أن "علينا تجاوز الخلافات ونضع مصلحة المواطن وحقه في دولة تحميه، هدفاً للجميع".

واشار الى ان "الحكومة تبذل أقصى الجهود من اجل تقديم الخدمات للمواطنين، واليوم افتتحنا محطة كهرباء سامراء كجزء من التزاماتنا تجاه المواطن، وستشهد المرحلة المقبلة عملاً أكبر لصالح المواطنين".

واكد الكاظمي "نواجه اليوم تحديات كبيرة، ولدينا إصرار وعزم على مواجهتها وتجاوزها من خلال تعاون وتكاتف الجميع".

وختم بالقول "علينا أن نمضي نحو اعمار البلد ونصحح الكثير من الاخطاء السابقة التي دفع ثمنها المواطن، وقد حرصت الحكومة كجزء من برنامجها الاصلاحي على تنشيط جميع القطاعات لاسيما القطاع الزراعي وتقديم كل التسهيلات للفلاحين".