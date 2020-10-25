الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف دقيقة صمت

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمييوم الاحد العراقيين كافة للوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا الذين سقطوا في احتجاجات تشرين طيلة العام الماضي.

وقال احمد ملا طلال المتحدث بأسم الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" ان الاخير "يدعو العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم تزامناً مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

و وجه رئيس الوزراء العراقي كلمة الى المتظاهرين عشية 25 تشرين الاول/ اكتوبر، داعياً إياهم الى الحيطة والحذر وعدم كسر "هيبة الرتبة الامنية قولاً وفعلاً"، واشار إلى أن هدف حكومته "الأساسي" التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة، في حين كشف عن عن ايقاف حربا اقليمية ودولية وشيكة على ارضه.