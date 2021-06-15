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الكاظمي يدعم المفوضية ويمنع استخدام الوزارات لاغراض انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-15T15:14:46+0000
الكاظمي يدعم المفوضية ويمنع استخدام الوزارات لاغراض انتخابية

شفق نيوز/ اكد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، دعمه لإجراءات المفوضية الداعية لإقامة الانتخابات في موعدها، فيما صوّت على تحصين الحدود العراقية - السورية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في المؤتمر الأسبوعي الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعم إجراءات المفوضية لإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن الكاظمي وجه الوزراء بعدم استخدام واستغلال الوزارات لأغراض انتخابية.

وأعلن ناظم؛ أن مجلس الوزراء صوت على تفويض وزارة الداخلية ودعمها ب 2 مليار و500 مليون دينار؛ لإنشاء سياج وأبراج مراقبة على الحدود العراقية السورية.

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