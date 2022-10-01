الكاظمي يخلي مسؤوليته: إجازة المبنى المنهار منحتها الحكومات السابقة

شفق نيوز/ نأى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بحكومته في أن تكون قد منحت اجازة في إعادة تأهيل البناية الكبيرة التي انهارت وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".

وأردف القول "وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".

وتابع الكاظمي بالقول "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".

وكانت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق من صباح اليوم بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن حادث انهيار لبناية مكونة من أربعة طوابق وقع في منطقة الكرادة في ساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

ورجح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، وجود نحو 4 أشخاص محاصرين تحت ركام البناية المنهارة وسط العاصمة بغداد.

وأكد بوهان في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنقاذ 13 شخصا من تحت ركام البناية المنهارة، مردفا بالقول إنه من المرجح وجود من 3 - 4 أشخاص محاصرين.

وأضاف أن عمليات الانقاذ والبحث مازالت مستمرة.

ودعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب ماجد شنكالي، الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية، فيما طالبت لجنة النزاهة النيابية هيئة الاستثمار الوطنية بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية.