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الكاظمي يختتم زيارته الى طهران ويعود الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-09-13T05:36:12+0000
الكاظمي يختتم زيارته الى طهران ويعود الى بغداد

شفق نيوز/ اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة رسمية الى ايران استمرت لـ24 ساعة.

ووصل الكاظمي طهران امس الاحد وكان في استقباله الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاحد، إلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيسي في المؤتمر الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي أبلغنا بإلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران، ووافق أيضا على زيادة حصة إيران بشأن زوار الاربعينية".

واضاف، "لدينا علاقات عميقة مع العراق، وهناك قرارات عدة اتخذت في الاجتماع المشترك مع الكاظمي".

وتابع، رئيسي "نتطلع لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران".

من جانبه قال الكاظمي، "نشكر رئيسي لكرم الضيافة، وناقشنا مجموعة من الملفات الثنائية التي تعزز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية".

واضاف، "نشكر كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش"، مشيرا الى أن "ايران وقفت مع العراق من اللحظة الاولى بحربه ضد داعش".

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