الكاظمي يختتم زيارة باريس ويتوجه الى برلين

شفق نيوز/ اختتم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، زيارة رسمية الى فرنسا استمرت 24 ساعة وتوجه الى المانيا في ثاني محطة له بجولته الاوروبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه "خلال ٢٤ساعة مثمرة في باريس، التقى فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية، والآن في الطريق الى برلين".

وكان الكاظمي قد غادر مساء أمس الأحد إلى باريس في مستهل جولة أول جولة أوروبية يقوم بها رئيس وزراء العراق منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.