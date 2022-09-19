الكاظمي يخاطب السياسيين قبيل مغادرته إلى نيويورك: تحلوا بالصبر والهدوء

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، دعوة إلى القوى السياسية كافة، وذلك قبيل توجهه إلى مدينة نيويورك الأمريكية، لتمثيل العراق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نغادر الآن إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق".

وأضاف: "عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات".

وأوضح الكاظمي، أن "تجربة الحكومة أكّدت استطاعة العراق أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات".

وأشار إلى أن "الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع".

ودعا رئيس الوزراء، القوى الوطنية والسياسية، إلى "التحلّي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية".

واختتم الكاظمي، حديثه بالقول: "لنعبر ببلدنا من هذه المرحلة إلى بر الأمان في هذه اللحظة التاريخية، عبر حوار وطني قادر على إنتاج حلولٍ تنهي الأزمة الراهنة".

وكان مصدر حكومي مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بادين.

هذا وأخبر مصدر سياسي مطلع، الوكالة، أن الكاظمي توجه إلى نيويورك، بديلاً عن الرئيس العراقي، برهم صالح، لغرض مناقشة التطورات السياسية وتداعياتها على المستوى الأمني والاقتصادي، ورأي المجتمع الدولي من هذه الأزمة، خلال لقائه كبار المسؤولين في العالم.