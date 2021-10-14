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الكاظمي يحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-14T12:25:07+0000
الكاظمي يحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يوم الخميس مما أسماه محاولات الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق.

وقال الكاظمي في كلمة له اثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، إن "هذه الانتخابات لا يوجد فيها خاسر والجميع رابح؛ لأن التنافس فيها كان من أجل خدمة العراق".

وأردف بالقول "يجب أن نتصالح مع أنفسنا، ومع المجتمع، ونفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية والاجتماعية".

وأضاف الكاظمي "أدعو من له طعن أن يقدمه، ويتّبع السياقات والأطر القانونية المعتمدة"، مطالبا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية "بإحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ".

وتابع بالقول "نعم، لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية، ونحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات".

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