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الكاظمي يحذر من مرشحين للانتخابات يطلقون وعوداً بالتعيينات ومنح أراضٍ

Category: سیاسة

Date: 2021-09-24T13:18:08+0000
الكاظمي يحذر من مرشحين للانتخابات يطلقون وعوداً بالتعيينات ومنح أراضٍ

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الجمعة من التصويت لمرشحين للانتخابات البرلمانية يطلقون وعوداً بالتعيينات على ملاكات الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومنح قطع أراضٍ سكنية ومن مرشحين آخرين يهددون بـ"خلط الأوراق".

وقال الكاظمي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح".

وأردف بالقول "لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة".

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