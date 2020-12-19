الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة: نحتاج عملية قيصرية

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، من انهيار النظام وفوضى عارمة تعم البلاد، مؤكداً الحاجة الى "عملية قيصرية".

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بحسب بيان صدر عن مكتبه وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل"، مشدداَ "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

واضاف الكاظمي، أنه "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، فإما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس"، مبيناً "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية".

وأشار الكاظمي، إلى أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد"، مؤكداً "نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وتابع قائلاً، "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة"، مضيفاً "كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك".

وشدد القول "ليس مسموحا أن يتردد احد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية".

وتأتي تصريحات الكاظمي بعد اعلان البنك المركزي العراقي، اليوم، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.