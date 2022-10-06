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الكاظمي يحدد موعد تدشين خط الربط الكهربائي مع الأردن ويتحرك صوب الخليج

Category: سیاسة

Date: 2022-10-06T17:23:52+0000
الكاظمي يحدد موعد تدشين خط الربط الكهربائي مع الأردن ويتحرك صوب الخليج

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن موعد دخول خط الربط الكهربائي مع الأردن الخدمة، مشيراً إلى الاستمرار بمشروع استثمار الغاز في إنتاج الطاقة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، "عملنا على استراتيجية شاملة وحققنا مشاريع عدة بمجال الكهرباء، ويدخل خط الربط مع الأردن للخدمة في حزيران القادم، وبعده خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج".

وأضاف "مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب؛ لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق".

وصباح اليوم وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، ليعلنان إطلاق العمل به.

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