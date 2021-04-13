الكاظمي يحدد سبب غلاء الاسعار ويعلن نجاح البنك المركزي في زيادة احتياطي الدولار

شفق نيوز/ عزا رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء سبب غلاء أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية منها إلى "جشع" بعض التجار، كاشفا في الوقت ذاته عن نجاح البنك المركزي العراقي في زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة الدولار.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، "نجدد توجيهاتنا لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها".

وأشار إلى أن زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار.

وقال الكاظمي ايضا: نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها.

واستطرد بالقول إن وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح .