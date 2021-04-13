سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يحدد سبب غلاء الاسعار ويعلن نجاح البنك المركزي في زيادة احتياطي الدولار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-13T11:20:22+0000
الكاظمي يحدد سبب غلاء الاسعار ويعلن نجاح البنك المركزي في زيادة احتياطي الدولار

شفق نيوز/ عزا رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء سبب غلاء أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية منها إلى "جشع" بعض التجار، كاشفا في الوقت ذاته عن نجاح البنك المركزي العراقي في زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة الدولار.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، "نجدد توجيهاتنا لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها".

وأشار إلى أن زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار.

وقال الكاظمي ايضا: نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها.

واستطرد بالقول إن وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح .

related

الكاظمي يعلن احباط عملية "تخريبية" في العراق

Date: 2021-03-16 12:28:35
الكاظمي يعلن احباط عملية "تخريبية" في العراق

الكاظمي يتسلم قائمة بأسماء مرشحين جُدد لحقائب وزارية

Date: 2020-04-16 12:11:05
الكاظمي يتسلم قائمة بأسماء مرشحين جُدد لحقائب وزارية

بأمر الكاظمي.. الديمقراطي الكوردستاني يعود إلى مقره في كركوك

Date: 2020-11-17 20:45:13
بأمر الكاظمي.. الديمقراطي الكوردستاني يعود إلى مقره في كركوك

الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في مناصب حكومية رفيعة

Date: 2020-09-14 08:23:39
الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في مناصب حكومية رفيعة

الكاظمي وترامب يتفقان على خمس نقاط في ختام مباحثاتهما

Date: 2020-08-21 04:38:37
الكاظمي وترامب يتفقان على خمس نقاط في ختام مباحثاتهما

العراق يفصح رسمياً عن موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن

Date: 2020-06-23 20:17:23
العراق يفصح رسمياً عن موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن

البيت الأبيض: بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة في العراق

Date: 2021-02-24 04:25:14
البيت الأبيض: بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة في العراق

تحالف الصدر يرجئ موقفه من التصويت لحكومة الكاظمي لساعة الحسم

Date: 2020-05-04 11:12:03
تحالف الصدر يرجئ موقفه من التصويت لحكومة الكاظمي لساعة الحسم