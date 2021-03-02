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الكاظمي يحدد اجراءً حكومياً ساهم بصرف الرواتب بإنتظام ويصف مزاد العملة بـ"سيء الصيت"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-02T13:10:58+0000
الكاظمي يحدد اجراءً حكومياً ساهم بصرف الرواتب بإنتظام ويصف مزاد العملة بـ"سيء الصيت"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، أنه اتخذ إجراء حكوميا ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام، فيما جدد الإشارة إلى وجود محاولات لعرقلة عمل حكومته.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة أقدمت على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء، الأمر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام، بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع".

وأضاف أن "البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة، لكنها نجحت بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا".

ودعا الكاظمي الوزراء إلى "عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا، ما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع".

وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول "تشخيص التحدي مهم لتذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز"، معلناً أن "هناك تعظيم للاحتياطي النقدي وزاد بأربعة مليارات دولار بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، كذلك مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده واصبح من الماضي".

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