الكاظمي يحث البرلمانيين العراقيين والاردنيين على تسهيل "عملية التكامل" بين البلدين

شفق نيوز/ حث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، البرلمانيين العراقيين والاردنيين على تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي بين البلدين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية عبد المنعم العودات، مبيناً أنه رحب بالوفد الضيف وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي وصلت مؤخراً إلى مستوى عالٍ من التعاون.

وأشاد الكاظمي، وفق البيان، بدور الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تنمية هذه العلاقات، لافتاً إلى أن ذلك تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأضاف أن توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية، وحثّ البرلمانيين في كلا البلدين على العمل؛ من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي، التي شرعت بها الحكومتان العراقية والأردنية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه.

واشار البيان، إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، نقل تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً.

وأشاد العودات بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة؛ لضمان استقرار المنطقة، وكذلك تثمين الأردن لدور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها، مؤكداً أن التوازن والتعافي الذي يشهده العراق، أمران يستحقان الدعم والإسناد.