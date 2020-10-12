الكاظمي يجري جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، الإثنين، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة اوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الجولة ستنطلق يوم 18 من الشهر الجاري، تشمل كل لندن وباريس وبرلين، على رأس وفد حكومي كبير، يتم خلال عقد عدد من الاتفاقيات بمختلف المستويات.

وأضاف أن الوفد يتكون من

فؤاد حسين وزير الخارجية

علي عبد الامير علاوي وزير المالية

جمعة الجبوري وزير الدفاع

احسان عبد الجبار وزير النفط

ناصر الشبلي وزير النقل

مصطفى الجبوري محافظ البنك المركزي

قاسم الاعرجي مستشار الأمن الوطني

فوزي حريري ممثل اقليم كوردستان

سهى داوود الياس النجار هيئة الاستثمار

احمد محمد نجاتي اربيلي منسق مجلس الوزراء

حسنين رشيد نقي الشيخ بروتوكول رئيس الوزراء

حميد نعيم خضير الغزي رئاسة الوزراء

محمد علي مفتن اللامي النزاهة

سالم جواد عبد الهادي جلبي مصرف تجارة العراق

حارث محمد حسن كرعاوي مستشار رئيس الوزراء

احمد ازهر عبد الصاحب شمس علي اصفهاني مستشار رئيس وزراء

احمد عباس طلال عتبي المتحدث باسم الكاظمي

فنر علي عبد الرضا حداد مستشار رئيس الوزراء

مشرق عباس حسن جنابي مستشار رئيس الوزراء

حيدر حمادة أحمد حسن مدير اعلام مكتب رئيس الوزراء