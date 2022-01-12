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الكاظمي يجري جولة زيارة جديدة إلى النجف لمتابعة قراراته

Category: سیاسة

Date: 2022-01-12T09:27:45+0000
الكاظمي يجري جولة زيارة جديدة إلى النجف لمتابعة قراراته

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور محافظة النجف خلال الساعات المقبلة، في ثاني زيارة خلال أقل من أسبوع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور محافظة النجف خلال الساعات المقبلة مع وفد وزاري لغرض اكمال جولته للاطلاع على المشاريع الخدمية".

واضاف ان "الهدف من الزيارة ايضا الاطلاع على ما تحتاجه المحافظة من قرارات حكومية لغرض اكمال المشاريع الخدمية المهمة فيها".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار محافظة النجف الخميس الماضي السادس من الشهر الجاري.

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