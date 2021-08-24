الكاظمي يجدد تأكيده على إجراء الانتخابات بموعدها

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الورزاء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، على إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي أكد عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل".

وأعلن ناظم، "انعقاد قمة بغداد يوم السبت المقبل"، مشيرا الى ان "الكويت أكدت دعمها للقمة التي تعد تتويجا لجهود العراق دبلوماسياً والحكومة استطاعت أن تتلقى قبولاً في المشهد الدولي".

وفي شأن آخر، قال ناظم إن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة"، لافتا الى أنه "وافق على تأسيس شركة البصرة للطاقة".

وتابع أن "مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة كهرباء الفرات الأوسط".