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الكاظمي يجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

Category: سیاسة

Date: 2022-03-06T15:08:44+0000
الكاظمي يجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

شفق نيوز/ اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون العراق وإيران جينيفر غيفيتو، بحضور السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما في ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات ولاسيما الاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، ومعالجة آثار التغير المناخي، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اكد رئيس الوزراء على ضرورة حلّ المشكلات بالطرق السلمية والحوار المتبادل؛ لضمان أمن المنطقة، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

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