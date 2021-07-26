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الكاظمي يجتمع مع بايدن

Category: سیاسة

Date: 2021-07-26T18:25:57+0000
الكاظمي يجتمع مع بايدن

شفق نيوز/ أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببدء اجتماع الأخير يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي يجتمع بالرئيس الأميركي جوزيف بايدن في البيت الأبيض".

وكان الكاظمي قد وصل مساء الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين يوم الجمعة في واشنطن، وتركزت المباحثات حول وجود القوات الأمريكية في العراق وعلاقات البلدين على مختلف الأصعدة.

ومن المنتظر أن يعلن الكاظمي وبايدن سحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بنهاية العام الجاري، وفق وسائل إعلام غربية.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراءها.

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