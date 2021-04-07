الكاظمي يجتمع بقوى شيعية لبحث ملف امريكي- خليجي

شفق نيوز/ عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء يوم الأربعاء، اجتماعاً مع قوى سياسية شيعية.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع يناقش ملف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وتفاصيل الجولة الخليجية الاخيرة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأجرى الكاظمي مؤخراً زيارتين للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللتين أثمرتا اتفاقيات تعاون عديدة، منها استثمارات إماراتية في العراق قيمتها 3 مليار دولار، وصندوق مشترك سعودي- عراقي برأس مال بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

واليوم الأربعاء، عُقدت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ، والذي شارك فيه ممثلون عن حكومة إقليم كوردستان.

وتطرق الحوار بجولته الثالثة، لملفات السياسة والأمن والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان، والتراث، وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.