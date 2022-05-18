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الكاظمي: يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء في بغداد وتعود إلى سابق عهدها

Category: سیاسة

Date: 2022-05-18T09:41:53+0000
الكاظمي: يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء في بغداد وتعود إلى سابق عهدها

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، على أن تعود المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد المحصنة أمنياً إلى سابق عهدها كباقي مناطق العاصمة.

وقال الكاظمي في كلمة خلال زيارته اليوم مبنى أمانة بغداد ولقائه بالملاكات المتقدمة بالأمانة، إن "زيارتنا اليوم إلى أمانة بغداد لغرض متابعة سير العمل بشكل مباشر، وسنكون على تواصل مباشر معكم في الفترة المقبلة".

وأضاف أنه "يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء، وتعود إلى سابق عهدها، بالأسماء الاصلية لإحيائها".

ووجه الكاظمي "الأمانة بإطلاق حملات النظافة، وعلينا جميعا أن نعمل من أجل بغداد نظيفة"، لافتا إلى أن أن "بغداد مدينة تأريخية عريقة ولها وجه ثقافي، بعض شوارعها فقدت هويتها، وعليكم العمل لاستعادة هذه الهوية".

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