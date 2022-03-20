الكاظمي: يجب أن نجعل إعادة إعمار الموصل تجربة ناجحة على مستوى العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك لإعادة إعمار الموصل، لكي تكون تجربة ناجحة على مستوى العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وصل إلى محافظة نينوى صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، وترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من الوزراء ومحافظ نينوى نجم الجبوري ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة.

وأشار البيان إلى أن الكاظمي اطلع خلال الاجتماع على الواقع الخدمي والصحي للدوائر المحلية، فضلاً عن أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه العمل الخدمي، في سبيل تلبية احتياجات المحافظة، وتأهيل بناها التحتية.

وجرى خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام بكلّ الجوانب الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن، والتطرق إلى ضرورة إعمار فنادق محافظة نينوى والبنى التحتية؛ لأنها كانت وستكون وجهة سياحية مهمة من وجهات العراق.

وقال الكاظمي، بحسب البيان، إنه "سعيد بالتواجد في الموصل الحدباء وهي تنفض غبار الإرهاب وداعش، وتعبر إلى مرحلة الإعمار والبناء".

وشدّد على أن المطلوب اليوم هو التعاون والتنسيق؛ من أجل النهوض بالمحافظة، وتسجيل تجربة ناجحة على مستوى العراق.

وأكد على أهمية التخطيط المدروس للمشاريع الاستراتيجية في المحافظة، وأن تكون شاملة ومستوفية للشروط؛ كي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجّه الكاظمي بضرورة الاستماع إلى شكوى المواطن وتلبية احتياجاته، وهي الركن الأساس في العمل الخدمي، ووجّه الوزارات المعنية بتذليل العقبات أمام مشاريع المحافظة، وتقديم كلّ العون والتسهيلات لها.

وشهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق منذ صباح اليوم الأحد انتشاراً أمنياً كثيفاً بالتزامن مع زيارة مرتقبة إليها لوفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل افتتاح مستشفى الشفاء الذي أنشأته العتبة الحسينية في الجانب الأيمن من المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قيادة عمليات نينوى منعت دخول عجلات الحمل (كيا - شاحنات) الى الموصل حتى الساعة الرابعة عصراً فيما تنتشر المفارز في عموم المدينة على شكل مرابطات على جانبي الطرق الرئيسية.

وأما عن زيارة الوفد فقد ذكر مراسلنا أن الوفد يرأسه الكاظمي لافتتاح المستشفى وتفقد أحوال المحافظة.