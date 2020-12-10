الكاظمي يثني على دور القوات الامنية بينها البيشمركة: الاصدقاء حول العالم ساعدونا

شفق نيوز/ ثمن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي يوم الخميس موقف القوات الامنية من بينها البيشمركة في هزيمة تنظيم داعش بالعراق.

وقال الكاظمي من الفلوجة، خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية ومجموعة من القوات الأمنية :الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم .

واضاف "كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".

واردف الكاظمي بالقول ان "التضحيات التي قُدمت عراقية نعم ساعدنا الأصدقاء حول العالم، لكن النصر تحقق بجهود وتضحيات عراقية، وانتصرنا أخيرا".

ومضى بالقول ان "هذه المناطق هنا الفلوجة والخالدية والأنبار، حاول داعش اختطافها من العراق لكن العراق لا يقبل القسمة، والعراق أبيُّ الضيم، والعراق كرامة".

وتابع رئيس مجلس الوزراء "لكل من يحاول المساس بكرامة العراق أو وحدة أراضيه أو سلامة العراقيين إننا هنا والعراق أكبر منكم".

و وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي صباح اليوم الى مدينة الفلوجة بمناسبة الذكرى الثالثة على هزيمة تنظيم داعش من الناحية العسكرية في العراق .

يشار الى ان الحكومة العراقية قد اعلنت في العام 2017 إنتهاء العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش بعد إستعادة كامل السيطرة على الاراضي التي احتلها التنظيم في اواسط العام 2014.