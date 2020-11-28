سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكاظمي "يتأسف" لأحداث ذي قار ويشكل "فريق أزمة الطوارئ"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-28T22:32:58+0000
الكاظمي "يتأسف" لأحداث ذي قار ويشكل "فريق أزمة الطوارئ"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة حكومية خاصة بأعمال العنف التي شهدتها محافظة ذي قار جنوبي العراق، بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري.

وقال الكاظمي في بيان، "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".

وأضاف، |وعلى ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

وقال "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين".

 

related

حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

Date: 2020-09-19 16:49:25
حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

لنزع فتيل التوتر.. الكاظمي يستقبل وفداً من عشائر ذي قار

Date: 2020-09-30 14:38:00
لنزع فتيل التوتر.. الكاظمي يستقبل وفداً من عشائر ذي قار

الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء

Date: 2020-06-20 12:56:38
الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء

"لا اتفاق حتى الآن".. نائب يروي اسباب عدم حسم مرشحي الوزارات الشاغرة

Date: 2020-05-31 10:38:12
"لا اتفاق حتى الآن".. نائب يروي اسباب عدم حسم مرشحي الوزارات الشاغرة

شفق نيوز تنشر قائمة تغييرات طالت 15 منصباً رفيعاً

Date: 2020-09-14 17:58:42
شفق نيوز تنشر قائمة تغييرات طالت 15 منصباً رفيعاً

الكاظمي من منزل "ايقونة البصرة": اقسم ان دماء ثلاثة أشخاص لن تذهب هدراً

Date: 2020-08-23 04:38:48
الكاظمي من منزل "ايقونة البصرة": اقسم ان دماء ثلاثة أشخاص لن تذهب هدراً

بلدان وجهة دولية توجه رسائل الى الكاظمي وتتطلع لعدة امور

Date: 2020-05-07 13:20:54
بلدان وجهة دولية توجه رسائل الى الكاظمي وتتطلع لعدة امور

"الأحزاب النافذة لم تعد تسيطر على رئاسة الوزراء"

Date: 2020-09-08 15:36:11
"الأحزاب النافذة لم تعد تسيطر على رئاسة الوزراء"