الكاظمي يتوعد جميع المقصرين بحريق "ابن الخطيب" والبرلمان يكلف "حداد" بمهمة

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وتوعد الكاظمي في مستهل الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.

واكد رئيس مجلس الوزراء على اهمية المصداقية في كل خطوة يخطوها المسؤول، مبينا ان مجلس الوزراء اصدر اليوم خلال جلسته الاستثنائية عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين واحالتهم الى التحقيق الذي حدد له مهلة خمسة ايام لاكماله.

كما قررت رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة إجراءات التحقيق.