الكاظمي يتوعد بالاقتصاص من قتلة القاضي احمد فيصل

شفق نيوز/ توعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بملاحقة قتلة قاضي التحقيق المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، احمد فيصل، وإنزال أشد العقوبات بهم.

وقال الكاظمي خلال زيارته لعائلة القاضي الضحية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نشيد بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة".

وأكد أن "دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد سيادته بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم".

ووجّه الكاظمي الجهات المعنية "بتوفير الحماية لعائلة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها".

ووصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محافظة ميسان، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية، وعدداً من قيادات الأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعاً أمنياً مع القادة في المحافظة.

وكان القاضي أحمد فيصل الساعدي، قد اغتيل بوحشية السبت الماضي، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وعلى إثر ذلك، أمر الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، كما كلف اللواء الركن محمد الزبيدي بمهام قيادة العمليات هناك.

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني.