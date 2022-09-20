الكاظمي يتهيأ لعقد مؤتمر بغداد الثاني في الأردن

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين التحضير لعقد مؤتمر بغداد الثاني بالاردن.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير التقى، اليوم، في نيويورك، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وكذلك التداول في مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحا أن اللقاء بحث التحضير لعقد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة في الأردن، فضلاً عن مناقشة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، وكذلك استعرض مراحل التقدم في مشروع الربط الكهربائي الذي حرص البلدان على المضي به، لما يعود من فائدة ومصلحة على البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية إدامة التنسيق المشترك والتعاون المستمر في مختلف المجالات، وفي ضوء مخرجات اجتماعات القمة الثلاثية التي تمخضت عنها عدة اتفاقات، يمكن أن تسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، وبقية شعوب المنطقة.

وفي 28 آب الماضي، انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال مؤتمر التعاون والشراكة بمشاركة تسع دول.

وشارك في المؤتمر حينها، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وملك الاردن عبد الله الثاني، أمير قطر حمد بن تميم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء الكويت صباح خالد الصباح، ورئيس وزراء الامارات حاكم دبي محمد بن راشد، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، فضلاً عن أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، وامين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.