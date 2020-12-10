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الكاظمي يتلقى رسالة خطية من "أبو مازن"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-10T17:37:35+0000
الكاظمي يتلقى رسالة خطية من "أبو مازن"

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" يطلب فيها دعم العراق للفلسطينيين.

وسلم الرسالة مبعوث الرئيس الفلسطيني نائب الأمين العام لحركة فتح جبريل الرجوب خلال لقائه الكاظمي في بغداد، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية وردت لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن الرسالة كانت خطية وتطلب دعم العراق للفلسطينيين.

وقال الكاظمي، إن "القضية الفلسطينية في الضمير والوجدان العراقي، وإن الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء، لكن وجودهم المؤقت هو في سبيل تأمين حق العودة الى وطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم، كما حثّ سيادته على توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الداخلية".

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق بنحو 34 ألفاً، ويتركز وجودهم في العاصمة بغداد.

من جانبه نقل الرجوب ثناء القيادة الفلسطينية على الموقف العراقي الداعم للقضية، وثقتها بالدور العراقي في دعمها عبر العلاقات الدولية الجيدة التي يمتلكها العراق.

وشهد اللقاء مناقشة الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التباحث في تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها في أقرب فرصة ممكنة، وفق البيان.

ويجري الرجوب زيارة رسمية بدأت مساء الأربعاء وتستمر ليومين بناء على دعوة وزير الخارجية فؤاد حسين.

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