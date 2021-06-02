الكاظمي يتلقى دعما من بلجيكا في بسط سلطة الدولة العراقية

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إتصالاً هاتفياً من نظيره البلجيكي الكساندر دي كرو، جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات بين العراق وبلجيكا وعموم دول الإتحاد الأوروبي.

ونقل بيان صادر عن الحكومة العراقية عن الكاظمي قوله خلال الإتصال إن "العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية متميزة لدى العراق، وان الحكومة العراقية مؤمنة بضرورة تطويرها في المجالات السياسية و الاقتصادية ناهيك عن العسكرية والامنية، خصوصا و إن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد من قبل كل قوى الخير والإستقرار في العالم".

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي من جانبه، على تطلعه لاستقبال مصطفى الكاظمي في بلجيكا في اقرب فرصة ممكنة، مشيرا الى دعم بروكسل للحكومة العراقية وجهودها في مجال الإصلاح الإقتصادي، وفي محاربة الإرهاب، مبينا ان موقف حكومته المساند للعراق في مكافحة الارهاب انما ينبع من مبدأ الالتزام المشترك تجاه العراق بهذا الصدد.

وبين كرو إن حكومته تؤيد فرض سلطة الدولة العراقية وإجراءاتها الرامية الى بسط سيادة القانون، كما ابدى دعم بلجيكا للتوجه الأممي لإرسال بعثة إسناد ترافق تنفيذ الإنتخابات النيابية العراقية المبكرة، مؤكدا رغبة حكومته في المساعدة لإنجاح الإنتخابات بما يضمن أن تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.