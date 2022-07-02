الكاظمي يتلقى تقريراً مفصلاً عن مصير سجاد العراقي: قتل في سيد دخيل

شفق نيوز/ كشف مصدر رفيع بديوان محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقريراً مفصلاً عن وضع الناشط المدني المغيب سجاد العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "اللجنة التي شكلها الكاظمي، للبحث في مصير الناشط المغيب سجاد العراقي، انهت اعمالها وسلمت رئيس الوزراء تقريرها النهائي"، لافتا إلى أن " التقرير تضمن مقتل سجاد العراقي في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكومة وعن طريق اللجنة المكلفة بالبحث عن مصير العراقي، تلقت اشارات من مقربين من الجهة التي قتلته، تتضمن المساعي لتحديد مكان جثته من أجل تسليمها لذويه".

وكشف مستشار محافظ ذي قار علي مهدي عجيل، في 20 أيلول 2021 عن تهريب الأشخاص المتهمين بخطف سجاد العراقي إلى دولة جارة، رغم صدور منع سفر بحقهم من قبل القضاء"، لافتاً إلى أن "القرار تم تطبيقه على عوائلهم فقط، حيث حاولوا أكثر من مرة استخراج جواز سفر لهم من مكتب الجوازات، لكن لم يحصل.

وفقد أثر "سجاد العراقي"، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، منذ العشرين من أيلول/سبتمبر العام 2020 عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

وتعرض عشرات الناشطين العراقيين للاغتيال والاختطاف في خضم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.